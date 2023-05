Im Netz surfen mit Hochgeschwindigkeit, so preisen die Betreiber die neuen Glasfaserverbindungen in Rheinland-Pfalz an. Etliche Kunden in ländlichen Gebieten, wie dem Hunsrück, erleben allerdings herbe Enttäuschungen. „Zur Sache“-Reporter Christoph Mautes hat bei Betreibern und Digitalminister Schweitzer nachgehakt.