Wie umgehen mit ChatGPT in der Schule?

Eine neue Internet-Software ruft die Schulen in Rheinland-Pfalz auf den Plan: Denn diese künstliche Intelligenz (KI) kann Gedichte, Aufsätze oder andere Texte schreiben - und dabei verblüffend menschlich klingen.

Die Gefahr ist also groß, dass Kinder und Jugendliche sich bei den Schulaufgaben von der Software helfen lassen. Statt auf Verbote setzen manche Lehrkräfte lieber auf einen kritischen Umgang damit. Wie an einem Gymnasium in Frankenthal.