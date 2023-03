Carsharing wird deutschlandweit immer beliebter - auch in RLP

Bei der Verkehrswende spielt das Carsharing eine Rolle, also kein eigenes Auto besitzen, sondern sich Wagen mit vielen anderen teilen. Wie das angenommen wird, dazu hat der Bundesverband Carsharing am Dienstag Zahlen geliefert.

Danach nutzen es etwa viereinhalb Millionen Menschen bundesweit - vor allem in großen Städten. Laut dem Bundesverband Carsharing ist das ein Anstieg von 30 Prozent gegenüber 2021. Die meisten Carsharing-Autos gibt es in Karlsruhe - hier sind es mehr als 1.300. So gut sieht es allerdings nicht in allen Städten und Gemeinden aus. In Dortmund zum Beispiel gibt es nur 18 Carsharing-Autos. Und auf dem Land muss man kreativ werden.