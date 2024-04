Cannabis Social Clubs gehen zum 1. Juli an den Start

per Mail teilen

Seit dem 1. April dürfen Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz legal kiffen. Sogenannte Cannabis Social Clubs haben es sich dazu zur Aufgabe gemacht, sicheres, hochwertiges und geprüftes Cannabis zu fördern. Ab dem 1. Juli ist der nicht-kommerzielle Anbau in diesen Clubs erlaubt. In Rheinland-Pfalz sind bislang sieben Cannabis Social Clubs gelistet. Der Deutsche Hanfverband vermutet, dass es weitere Anbauvereine gibt.

Die Social Clubs müssen einige Vorschriften befolgen: So dürfen sie beispielsweise nur an maximal 500 Mitglieder und Mitgliederinnen Cannabis abgeben. Zutritt für Minderjährige ist nicht gestattet. Das Thema Suchtprävention ist ebenfalls gesetzlich geregelt: Jeder Cannabis Social Club muss einen Suchtbeauftragten benennen und ein Jugendschutzkonzept vorlegen.