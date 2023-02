per Mail teilen

Der Umweltverband BUND spricht sich dafür aus, in der Fastenzeit vor Ostern an die Umwelt zu denken. Dadurch könnten viele Menschen auch langfristig ihre Gewohnheiten ändern. Der BUND schlägt zum Beispiel vor, in der 40-tägigen Fastenzeit öfter das Auto stehen zu lassen und stattdessen zu laufen, mit dem Fahrrad zu fahren oder auf Bus und Bahn zu setzen. Eine weitere Idee des Verbands ist es, Plastikabfall zu vermeiden.