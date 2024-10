per Mail teilen

Der Kreis Kusel war am Donnerstag auf internationaler Bühne vertreten. Karl-Heinz Schoon hat in Brüssel den Bürgerbus vorgestellt - und zwar bei der Abschlussveranstaltung des EU-Projektes "Smarta-Net". Die Vertreter der EU-Kommission hatten ganz genau hingehört.

Das EU-Projekt "Smarta-Net" hatte sich um das Thema Mobilität auf dem Land gekümmert. Dazu gab es auch mehrere Workshops. Die Bürgerbusse des Kreises Kusel wurden als sogenanntes Leuchtturmprojekt ausgewählt. Nach Angaben der Projektleitung stehen die Bürgerbusse sinnbildlich dafür, wie sich lokale Organisationen für einen nachhaltigen Nahverkehr einsetzen.

Bürgerbusse gibt es nicht nur im Kreis Kusel

Im Kreis Kusel sind sechs Bürgerbusse in drei Verbandsgemeinden unterwegs. Ehrenamtliche bringen damit ältere Menschen zum Arzt oder zum Einkaufen. Bürgerbusse gibt es in der Westpfalz unter anderem auch in den Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Otterbach-Otterberg und Kirchheimbolanden.