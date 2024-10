Der Fall vom Rodder Maar: Am Sonntag waren dort zwei Leichen gefunden worden - jetzt hat die Polizei in Neuwied zwei Verdächtige aus dem Kreis Ahrweiler festgenommen. Sie sitzen in U-Haft. Warum ging das so schnell mit den Festnahmen und was könnte hinter der Tat stecken? SWR-Korrespondent Christian Giese-Kessler hat dazu mit der Staatsanwaltschaft Koblenz gesprochen.