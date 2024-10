Am Freitag gibt es in Rheinland-Pfalz einen Mix aus Sonne und Wolken, ab und zu kann es auch Schauer geben. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad. Das Wochenende soll laut Vorhersage trocken bleiben. Auch am Samstag ist mit mildem Herbstwetter zu rechnen: Nach Nebelauflösung folgen Sonne und Wolken - bei Temperaturen bis 19 Grad. Am Sonntag gibt es ebenfalls erst Nebel, danach Sonne mit zum Teil kompakten Wolkenfeldern und Temperaturen bis 17 Grad.