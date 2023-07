per Mail teilen

Der neue Bürgerbus in Dossenheim soll das Angebot öffentlicher Mobilität ergänzen. Er fährt immer werktags zwischen 9 und 17 Uhr. Die Fahrkarte kostet einen Euro.

Der neue Bürgerbus in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Montag zum ersten Mal Fahrgäste mitgenommen. Der Kleinbus hat Platz für acht Fahrgäste und fährt auf zwei festgelegten Linien durch den Ort. Erster Fahrer hinter dem Steuer war Dossenheims Bürgermeister David Faulhaber (CDU). Auch in Zukunft wird Faulhaber eine Schicht pro Monat übernehmen und damit das Team der rund zehn ehrenamtlichen Busfahrer und -fahrerinnen ergänzen.

Gemeinde Dossenheim und Landesbank fördern Projekt

Hinter dem Angebot des Bürgerbusses steht ein gemeinnütziger Verein, der das öffentliche Mobilitätsangebot ergänzen möchte. Gerade an Stellen, an denen der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) keine Verkehrsverbindungen anbietet. Insgesamt hat der Bürgerbus 116.000 Euro gekostet. Das Projekt erhält eine Förderung der Gemeinde Dossenheim und der baden-württembergischen Landesbank.

Der Bürgerbus startet heute am 3. Juli seinen Fahrbetrieb! 🚌 🙂

Initiiert durch eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und...Posted by Dossenheim.de on Monday, July 3, 2023

Bürgerbus-Tickets gibt es ab einem Euro

Für den Bürgerbus sind die regulären Fahrscheine der VRN und das Deutschlandticket gültig. Wer keine Monatskarte besitzt, kann sich für einen Euro ein Tagesticket für den Bürgerbus kaufen. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) bezuschusst das Angebot mit 45 Cent pro Ticket.