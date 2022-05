Brauereien in Rheinland-Pfalz sehen derzeit keinen Flaschenmangel

Brauereien in Rheinland-Pfalz haben zurzeit noch genügend Vorräte an Bierflaschen. Das ergab eine SWR-Umfrage. Der Deutsche Brauer-Bund hatte gewarnt, Bierflaschen könnten knapp werden. Doch die Bitburger Braugruppe aus der Eifel – eine der größten am deutschen Markt – teilte auf Anfrage mit, es gebe keine Probleme an ihren Standorten. Aber auch kleinere Brauereien haben nach eigenen Angaben vorgesorgt. Ein Sprecher der Pirmasenser Park & Bellheimer Brauereien sieht außerdem einen Vorteil im regionalen Vertrieb, denn bei kurzen Wegen sei Leergut schneller wieder verfügbar. Auch die Privatbrauerei Bischoff aus Winnweiler gibt vorerst Entwarnung für den Rest des Jahres. Allerdings sieht sie Probleme für die Zukunft. Steigende Preise für Rohstoffe und Energie verteuerten auch Glasflaschen. Zudem kämen viele Hersteller aus der Ukraine und Russland.