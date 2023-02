Schweige-Andacht nach Brandstiftung in Kirche in Wissen

per Mail teilen

Nach dem Brand in der katholischen Kirche in Wissen trafen sich am Freitagabend trafen viele Menschen zu einer Schweige-Andacht. Sichtlich bewegt dankte der Pfarrer allen für ihre Anteilnahme. Außerdem bedankte er sich bei den vielen Helfern, die sehr schnell zur Stelle gewesen seien.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Offensichtlich waren in der Kirche Bänke zusammengeschoben worden, um das Feuer zu entfachen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Dabei fielen unter anderem der barocke Hochaltar und wertvolle Fresken den Flammen zum Opfer. Gottesdienste könnten dieses Jahr hier wohl nicht mehr stattfinden, so der Pfarrer.