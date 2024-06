per Mail teilen

Was der Abschuss von einzelnen Saatkrähen nach Ansicht von Claudia Wascher, Biologin und Tierverhaltensforscherin an der Anglia Ruskin University Cambridge, bringt, sei fraglich. Sie glaubt es würde keine Auswirkungen haben, denn Rabenvögel kommen nicht alleine sondern leben in großen Gruppen mit mehreren Brutpaaren.

Es fehle den Tieren an natürlichen Lebensräumen, deswegen würde sie so nah beim Menschen wohnen. Solche Lebensräume müsste man aber schaffen um den Tieren, wenn man sie aus dem menschlichen Umfeld vertreiben wollte, eine Alternative zu bieten.