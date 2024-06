In Rheinland-Pfalz soll es künftig einfacher sein, Saatkrähen abzuschießen, um Schäden in der Landwirtschaft zu vermeiden. Einzelheiten will Ministerin Katrin Eder (Grüne) am Nachmittag im Umweltausschuss des Landtags vorstellen.

Das Umweltministerium kündigte bereits an, dass es die Möglichkeit von Allgemeinverfügungen für bestimmte Regionen geben soll. Darin soll festgelegt werden, wann und unter welchen Bedingungen Saatkrähen ohne weitere Genehmigung gejagt werden dürfen.

Die Genehmigung zum Abschießen werde dadurch sowohl für die Landwirte als auch für die Verwaltung einfacher, so das Ministerium. Dabei handelt es sich um den Abschuss einzelner Saatkrähen, um Populationen der Vögel von einem Ort zu vertreiben - das wird als letale Vergrämung bezeichnet.

Landwirte in RLP klagen über hohe Schäden

Der Abschuss von Saatkrähen soll laut Umweltministerium dennoch die Ausnahme bleiben, da die Tiere unter Artenschutz stehen. Bevor die Regelung in Kraft tritt, soll sie mit dem Landwirtschaftsministerium abgestimmt werden.

Hintergrund der neuen Regelung sind Klagen von Landwirten, Winzern und Obstbauern in Rheinland-Pfalz über erhebliche Ernteausfälle durch Saatkrähen. Die Krähen befallen unter anderem Obst-, Getreide- und Maisfelder. Obstbauern in Mainz etwa hatten im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von mehreren 100.000 Euro beklagt.

Stadtbewohner fühlen sich durch Lärm und Kot belästigt

Auch Stadtbewohner fühlen sich durch die Vögel zunehmend belästigt, immer häufiger werden auch Autos durch den Kot der Krähen verdreckt. Auch über großen Lärm durch die Vögel wird geklagt. Besonders betroffene Regionen sind unter anderem Rheinhessen, die Vorderpfalz und der Raum Zweibrücken. Das Landesamt für Umwelt schätzt die Zahl der Brutpaare im Sommer landesweit auf mehr als 12.000.

Die Zunahme des Bestands sei darauf zurückzuführen, dass im Süden von Rheinland-Pfalz einige der großen Kolonien von Saatkrähen in der Nähe von Biogasproduzenten liegen, so das Ministerium. Dort lagere in der Regel Fahrsilage etwa aus Mais und stehe den Krähen ganzjährig als Futter zur Verfügung. Eine natürliche Nahrungsknappheit in den Wintermonaten bestehe damit nicht. Fehlende hohe Bäume in der Landschaft sorgen außerdem dafür, dass sich die Saatkrähen Schutz und Brutplätze in der Stadt auf Platanen suchen.

Geschützte Bereiche für Saatkrähen geplant

Das Umweltministerium will gleichzeitig auch den Schutz von Saatkrähen-Kolonien verbessern. Dafür könnten ausgewählte Landschaftsbereiche außerhalb von Ortschaften als geschützt ausgewiesen werden. Es geht dabei um Gebiete, in denen es hohe Bäume und damit Brutplätze für die Tiere gibt.

Durch den gezielten Schutz von Kolonien in ländlichen Regionen soll vermieden werden, dass Saatkrähen zum Brüten in Siedlungen einwandern.