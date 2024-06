Am Donnerstag kann es in Rheinland-Pfalz zu Gewitter mit kräftigen Regengüssen kommen. Am Vormittag scheint noch überall die Sonne, nachmittags steigt das Gewitterrisiko. Mit 27 bis 31 Grad wird es wieder sehr warm. Ab Freitag wird es wechselhaft in Rheinland-Pfalz, bleibt aber warm.