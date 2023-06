per Mail teilen

Die Gesellschaft erlebe eine der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik, heißt es in einem bundesweiten Bildungs-Appell. Verbände, wie zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft der Schulelternbeiräte an weiterführenden Schulen in Mainz und Umgebung fordern mindestens 100 Milliarden Euro Investitionen.