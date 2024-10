Marx, Luther und die Weinkönigin: Diese Ampelmännchen gibt es in RLP

Immer mehr Städte in Rheinland-Pfalz ersetzen das klassische Ampelmännchen durch Figuren mit Lokalkolorit. Jüngster Zuwachs ist das FCK-Maskottchen "Betzi" in Kaiserslautern. Hier erfahren Sie, wer sich so alles auf den Ampeln im Land tummelt.

Die Mainzelmännchen-Ampel in Mainz ist inzwischen ein Klassiker im Land. Seit 2016 lotst das ZDF-Maskottchen "Det" Fußgänger über die Große Bleiche am Neubrunnenplatz. Weitere Mainzelmännchen-Ampeln stehen im Stadtteil Lerchenberg, wo das ZDF beheimatet ist. dpa Bildfunk picture alliance / Felix Kästle/dpa | Felix Kästle Der berühmteste Sohn der Stadt Trier ist der Philosoph Karl Marx. Anlässlich seines 200. Geburtstages installierte die Stadt 2018 eine Ampel mit seinem Konterfei. Bei rot breitet der Ampel-Marx die Arme aus. Bei grün marschiert er los - natürlich mit einem Buch unterm Arm. IMAGO IMAGO / Ralph Peters Was Trier kann, kann auch Worms. Der Reformator Martin Luther ist zwar kein echter Sohn der Stadt. Trotzdem schrieb er dort Geschichte. Auf dem Wormser Reichstag von 1521 weigerte sich Luther, seine Lehre zu widerrufen. Dafür setzte ihm die Stadt 2018 ein (Ampel-)Denkmal. IMAGO IMAGO / epd Was verbindet man mit Frankenthal? Klar: das Strohhutfest. Während des Festes gilt für Besucher quasi vier Tage lang Hutpflicht. Von dieser war 2022 auch das Ampelmännchen nicht befreit. Stadt Frankenthal Was für Frankenthal das Stohhutmännchen ist, ist für Neustadt an der Weinstraße die Weinkönigin. Mit Krone, Rock und Rebstock hebt sich die Monarchin deutlich von der ansonsten männlichen Ampelmännchen-Riege ab. dpa Bildfunk Picture Alliance In Bernkastel-Kues ziert seit 2023 der sogenannte Bernkasteler Doctor eine Ampel. Die Figur ist der Namensgeber einer weltberühmten Weinlage in dem Ort. Bei den Bürgern hat das Männchen für Schmunzeln gesorgt, weil es sich schief an der Ampel zeigt. Die Vermutung: Der "Doctor" hat zu viel vom eigenen Wein getrunken. SWR