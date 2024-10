Das Wahrzeichen von Koblenz, der Schängel, spuckt jetzt nicht mehr nur am Rathaus Wasser, er leuchtet seit heute auch an Fußgänger-Ampeln in der Innenstadt. Allerdings nur in grün.

Sendung am Do. , 17.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz