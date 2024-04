Tausende Verstöße beim Blitzermarathon in Rheinland-Pfalz

Die Polizei hat am vergangenen Freitag Jagd auf Temposünder in Rheinland-Pfalz gemacht. Wie das Innenministerium jetzt mitteilte, wurden dabei über 7.000 Verstöße registriert.

In 521 Fällen seien Verstöße bei mobilen Messungen festgestellt und die Fahrer angehalten worden, so das Ministerium am Dienstag. Weitere 6.900 Verstöße seien von automatisierten Messanlagen wie fest installierten Blitzern aufgezeichnet worden. Insgesamt wurden an dem Tag mehr als 325.000 Fahrzeuge kontrolliert. 343 Polizistinnen und Polizisten nahmen an dem Kontrolltag teil.

2,26 Millionen Autos in Kontrollwoche überprüft

Der Blitzermarathon war Teil einer Kontrollwoche namens "Operation Speed", die vom 15. bis 21. April dauerte. In dieser Zeit seien rund 2,26 Millionen Fahrzeuge kontrolliert worden, hieß es weiter. 1.736 Verstöße gab es demnach an mobilen Kontrollpunkten sowie knapp 48.800 an fest installierten Messstellen. Insgesamt sei damit in der Woche bei 2,2 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge etwas zu beanstanden gewesen.

Ebling will "Welt ohne Verkehrstote"

"In Rheinland-Pfalz setzen wir uns entschlossen für die Vision Zero ein - eine Welt ohne Verkehrstote und Schwerverletzte", sagte Innenminister Michael Ebling (SPD). Initiativen wie die Kontrollwoche und der Blitzermarathon seien wichtige Schritte auf diesem Weg. Es gehe nicht zuletzt darum, für die Gefahren von überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren.