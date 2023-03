Die Flutkatastrophe an der Ahr hat gezeigt, dass der Katastrophenschutz verbessert werden muss. Bund und Länder hatten deshalb beschlossen, in Krisensituationen künftig enger zusammen zu arbeiten, etwa in einem gemeinsamen Kompetenzzentrum in Bonn. Das hat Innenminister Michael Ebling (SPD) am Freitag besucht und er hat auch einen Vertreter aus Rheinland-Pfalz dorthin entsendet.