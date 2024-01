per Mail teilen

Die Bauernverbände im Südwesten wollen an den Protesten am kommenden Montag festhalten. Die Richtung der Bundesregierung stimme zwar nun, es sei aber nicht ausreichend, nur die Subvention bei der KfZ-Steuer zu erhalten. Auch die für den Agrardiesel müsse bleiben, so Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd. Die Ampel-Regierung hatte angekündigt, die geplanten Kürzungen der Subventionen für die Landwirtschaft teilweise zurückzunehmen.