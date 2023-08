Batnight in RLP

An diesem Samstag ist mal wieder "Batnight“ - die Nacht der Fledermäuse. Europaweit gibt es dazu in rund 30 Ländern Veranstaltungen – auch in Rheinland-Pfalz. Im Spätsommer kann man Fledermäuse ab Einbruch der Dämmerung besonders gut beobachten, denn jetzt sind sie verstärkt auf Futtersuche, um sich für die Wintermonate Speck zuzlegen. Und deshalb findet jedes Jahr am letzten August-Wochenende europaweit die Batnight statt, in Deutschland wird sie vom NABU organisiert. Bei abendlichen Wanderungen kann man die scheinbar lautlosen Flieger nicht nur sehen, sondern dank spezieller Detektoren auch hören. In Rheinland-Pfalz etwa werden solche Führungen an 9 Orten angeboten, so in Bad Kreuznach, in Bingen oder in Bad Dürkheim. Alle Führungen und Anfangszeiten finden sich auf der Homepage des Nabu.

Mit der Batnight soll auch auf die bedenkliche Situation der Fledermäuse aufmerksam gemacht werden. Von den 25 in Deutschland lebenden Arten gelten sieben als akut vom Aussterben bedroht oder zumindest als stark gefährdet

Susanne Henn, SWR-Umweltredaktion