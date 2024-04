BASF: Umsatz und Gewinn erneut gesunken

Die stürmischen Zeiten in der Chemiebranche halten an. Das merkt auch die BASF. Das Ludwigshafener Chemieunternehmen gab am Donnerstag in seiner Hauptversammlung die neuen Geschäftszahlen bekannt. Demnach sind Umsatz und Gewinn erneut gesunken. Für den scheidenden BASF-Chef Martin Brudermüller ist das aber angesichts der gesunkenen Preise in der Branche ein solider Auftakt ins Jahr.