Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage und hohen Produktionskosten will die BASF ihren Sparkurs in Ludwigshafen verschärfen. Bei der Bilanz-Pressekonferenz wurde bekannt gegeben, dass am Stammsitz eine weitere Milliarde Euro Kosten eingespart werden sollen, um wieder wettbewerbsfähig zu sein. Zu Lasten der Beschäftigten - es droht ein weiterer Stellenabbau.