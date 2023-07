Mainzer Studentin sammelt Unterschriften für mehr BAföG

per Mail teilen

Es sollte eigentlich die Hauptaufgabe von jungen Leuten an der Uni sein: das Studieren. Aber manchen fällt es schwer, sich darauf zu konzentrieren, denn sie müssen arbeiten gehen, um die Miete zu bezahlen. Das BAföG reiche nicht.

Eine Mainzer Studentin sammelt deshalb Unterschriften für eine Petition an die Bundesregierung. Denn die Regierung plant, den Etat fürs BAföG zu kürzen, weil es weniger Berechtigte gebe. Die einzelnen Studentinnen und Studenten sollen deshalb nicht weniger bekommen, aber auch nicht mehr.

Frauke Peter vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung befasst sich mit Bildungsgerechtigkeit und in dem Zusammenhang auch mit BAföG. Sie sagt, das BAföG spiegele in vielen Bereichen nicht mehr die Lebenswirklichkeit der Studierenden wider. Ausreichend BAföG sei wichtig im Zusammenhang mit Bildungsgerechtigkeit. So spiele zum Beispiel die Studienfinanzierung eine wichtige Rolle für die Auswahl eines Studiums.