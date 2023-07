"Unser Wohnraum reicht noch bis zum Jahresende"

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer kommt an ihre Grenzen. Neuesten Zahlen zufolge leben derzeit 1.419 Flüchtlinge in der AfA. Das entspricht einer Auslastung von 87 Prozent. Die Einrichtungen sollten eine Kapazität von 90 Prozent nicht überschreiten, hieß es. Der Landrat im Kreis Neuwied, Achim Hallerbach (CDU), erklärt, der Platz reiche noch bis zum Jahresende. Hallerbach fordert von der Politik eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage.