Der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist mittlerweile in vollem Gange. Aber während das schwer getroffene Bad Münstereifel schon wieder erstrahlt, macht sich 30 Kilometer entfernt in Altenahr der Frust breit. Die Betroffenen beklagen: Es geht einfach nicht voran.