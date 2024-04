Das vergangene Wochenende mutete sommerlich an. Doch in den kommenden Tagen zeigt der April, wie launisch er ist. Es wird stürmisch, es wird nass. Es kann sogar schneien und glatt werden.

Mal am Sommer geschnuppert: Aber jetzt müssen wir uns in Rheinland-Pfalz auf ein ganz anderes Wetter einstellen. Statt bis zu 26 Grad gab es bereits am Montag mancherorts nur noch 10 Grad und der stark böige Wind war der Vorbote des Wetterumschwungs.

Ein weiterer Temperatursturz naht, dazu kommen immer wieder Schauer und kurze Gewitter. In den Höhenlagen könnte es sogar schneien.

In der kommenden Nacht sind vor allem im Bergland sowie in exponierten Lagen starke bis stürmische Böen zwischen 60 und 70 km/h zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Im höheren Bergland kann es anfangs auch vereinzelte Sturmböen bis 80 km/h geben. Oberhalb von 500 Metern rechnen die Meteorologen mit Schnee- und Graupelschauern.

Am Dienstag sind Höchstwerte zwischen 8 Grad in Hochlagen und 12 Grad entlang des Rheins zu erwarten. Dabei ist es stark bewölkt bis bedeckt und immer wieder kann es Schauer und kurze Graupelgewitter geben. In Hochlagen sei zunächst auch Schneeregen oder Schnee möglich.

Nachts in Hochlagen Temperaturen an der Frostgrenze

In der Nacht zum Mittwoch liegen die Tiefstwerte bei 5 bis 3 Grad, in der Eifel und im Hunsrück vereinzelt sogar um die 0 Grad.

Auch am Tag setzt sich der Mix aus Wolken, Schauern und Gewittern fort, mit Höchsttemperaturen von 9 bis 12 Grad, in höheren Lagen um 7 Grad. Dabei weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Donnerstag fällt laut DWD vereinzelt schauerartiger Regen, im Bergland mit Schnee vermischt. Es besteht Glättegefahr. Wer also bereits mit Sommerreifen fährt, sollte besonders aufpassen.

Auch am kommenden Wochenende bleibt es der Prognose der Wetterexperten zufolge wechselhaft und kühl mit örtlichem Nachfrost.