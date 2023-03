Rund 200 Ärztinnen und Ärzte kommunaler Kliniken in der Westpfalz haben am Donnerstag in Kaiserslautern an einer Streik-Kundgebung teilgenommen. Zu dem Warnstreik hatte der Ärzteverband Marburger Bund aufgerufen, der sich im Tarifstreit mit den kommunalen Arbeitgebern befindet. Dr. Axel Poesch, Kardiologe am Westpfalzklinikum Kaiserslautern, zu den Forderungen der Ärzteschaft: