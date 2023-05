per Mail teilen

Marijan Griebel aus Hahnweiler bei Birkenfeld will in diesem Jahr zum dritten Mal die Deutsche Rallye-Meisterschaft gewinnen. Nächste Station auf dem Weg dorthin: Sulingen in Niedersachsen. Doch für den bisherigen Zweiten der Gesamtwertung endete das Rennen mit einem Unfall. Zum Glück ging es glimpflich aus.