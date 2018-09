Wegen Kontakten zu Rechtsextremisten hat die AfD-Fraktion den Abgeordneten Ahnemüller mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Man sehe keine Basis mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, hieß es.

Die AfD-Fraktion begründete die Entscheidung damit, dass ihr eindeutige Hinweise vorlägen, dass Jens Ahnemüller wiederholt Kontakte zu rechtsextremen Kreisen unterhalten und deren Unterstützung in Anspruch genommen habe. "Trotz erfolgter Abmahnung auf Parteiebene und eindringlicher Ermahnung durch die Fraktion wurden diese Kontakte weiter aufrechterhalten."

AfD: Distanzieren uns von Extremismus

In ihrer Pressemitteilung betonte die Fraktion, dass sie jegliche Zusammenarbeit oder Kontakte zu extremen und extremistischen Vereinigungen entschieden ablehne. Kontakte in das rechtsextreme Milieu widersprächen auch dem demokratischen Selbstverständnis von Partei und Fraktion mit dem Ziel, Extremismus in all seinen unterschiedlichen Ausprägungen zu bekämpfen, so die AfD.

"Identitäre" Ordner bei Demo eingesetzt

Anfang September waren bei einer von Ahnemüller organisierten Demonstration in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) Order eingesetzt worden, die der rechtsextremen "Identitären Bewegung" (IB) nehestehen. Einer der Ordner hatte ein T-Shirt der IB getragen und zeitweise den Trierer Ableger der Gruppe geleitet, zwei weitere hatten sich bereits an Demonstrationen der IB beteiligt. Ahnemüller sagte, eine Nähe der Ordner zur IB sei ihm nicht bekannt gewesen. Von der Bewegung distanziere er sich "ganz deutlich".