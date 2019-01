Die Kritik im Vorfeld war riesig: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) überreicht heute die Carl-Zuckmayer-Medaille an den Schriftsteller Robert Menasse - trotz der Diskussion um seinen Umgang mit Zitaten.

Selten sorgte die Vergabe eines Literaturpreises für so hitzige Debatten: Bei einem Festakt im Mainzer Staatstheater zeichnet das Land den Österreicher Robert Menasse aus - mit der Carl-Zuckmayer-Medaille, die seit 1979 "für Verdienste um die deutsche Sprache und um das künstlerische Wort" verliehen wird. Für seine Bücher hat Menasse schon in der Vergangenheit zahlreiche Preise bekommen, darunter den Deutschen Buchpreis. Zuletzt war der 64-Jährige in die Kritik geraten, nachdem herauskam, dass er in Büchern und politischen Essays den Europapolitiker Walter Hallstein falsch zitiert hat.

Menasse legte Hallstein Worte in den Mund

Menasse legte dem ersten Präsidenten der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) - einer Vorläuferorganisation der EU - Zitate in den Mund, die dieser so wörtlich nicht gesagt hat. In zwei Essays zitierte der Schriftsteller Hallstein beispielsweise mit dem Satz "Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee." Außerdem behauptete Menasse fälschlicherweise, Hallstein habe seine Antrittsrede im ehemaligen NS-Vernichtungslager Auschwitz gehalten. Eigenen Angaben zufolge erhielt er diese Information bei Recherchen zu dem 2017 erschienenen Roman "Die Hauptstadt" und verwendete sie ohne weitere Prüfung.

Gemeinsame Erklärung von Dreyer und Menasse

Bereits Anfang Januar hatte Menasse in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt" Fehler eingeräumt, aber auch die "künstliche Aufregung" um die vermeintlichen Hallstein-Zitate kritisiert. Einige Tage später entschuldigte er sich in einer gemeinsamen Stellungnahme mit Dreyer. "Es war ein Fehler von mir, Walter Hallstein in öffentlichen Äußerungen und nicht-fiktionalen Texten Zitate zuzuschreiben, die er wörtlich so nicht gesagt hat", heißt es dort, und weiter: Es gebe einen Unterschied zwischen der künstlerischen Freiheit, die ein Schriftsteller in seinem fiktionalen Schaffen genieße, und der Verantwortung, der er gerecht werden müsse, wenn er sich in den politischen Diskurs begebe.

Die Carl-Zuckmayer-Medaille Rheinland-Pfalz verleiht den Literaturpreis seit 1979 im Andenken an den aus Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen) stammenden Schriftsteller Carl Zuckmayer. Die Verleihung findet jedes Jahr am 18. Januar statt, dem Todestag des Schriftstellers. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Friedrich Dürrenmatt, Martin Walser, Uwe Timm, Doris Dörrie und Udo Lindenberg.

Dreyer wiederum erklärte, der Schriftsteller habe große Verdienste um die deutsche Sprache erworben, "ein beeindruckendes literarisches Gesamtwerk geschaffen" und mit seinem engagierten Streiten für die europäische Idee die politische Debatte um die Zukunft der Europäischen Union sehr bereichert. Sie verleihe ihm die Carl-Zuckmayer-Medaille "in Würdigung dieses beeindruckenden Wirkens".

Baldauf kritisiert Verleihung als "schweren Fehler"

Die CDU und die AfD hatten Dreyers Entscheidung kritisiert. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf schrieb am Mittwoch in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", es gehe zu weit, "Menasses Geschichtsklitterung als 'engagiertes Streiten' zu etikettieren". Die Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille an den Österreicher sei ein schwerer Fehler.

Menasses Schwester Eva warf den Kritikern in einem Gastbeitrag für die "Süddeutsche Zeitung" vor, ihren Bruder "vernichten" zu wollen. Dieser habe Fehler gemacht und diese auch eingestanden. Der zu Recht preisgekrönte Bestseller "Die Hauptstadt" sei eine "schwarze Tragikkomödie" über Europa und alles andere als das Produkt einer "Fälschungsaffäre". Eva Menasse wird in diesem Jahr Mainzer Stadtschreiberin.