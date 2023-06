Die Temperaturen steigen am Wochenende voraussichtlich erstmals in diesem Jahr über die 30-Grad-Marke. Schon am Freitag nutzten die Menschen in Rheinland-Pfalz jedes Mittel, um sich vor der Hitze zu schützen: Kühle Getränke, ein Besuch im Schwimmbad, kaltes Obst, Sonnencreme und Mütze - Hauptsache, es hilft.