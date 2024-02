Wintersport bald nur noch in den Alpen möglich?

Der Klimawandel macht den Skigebieten zu schaffen. Vor allem die Mittelgebirge sind betroffen, sagt der Klimaforscher Torsten Widmann in SWR Aktuell. Er ist Professor an der Dualen Hochschule für Tourismus in Ravensburg: "Studien sagen, dass alle Skigebiete unter 1500 Höhenmetern durchaus stark gefährdet sind. Nur darüber werden auch in Zukunft noch die Gegebenheiten da sein, um Wintersport zu betreiben." Das schließt auch den Schwarzwald aus, dessen höchster Gipfel, der Feldberg 1493 Meter hoch ist. Was das für den Wintersport bedeutet, darüber hat Torsten Widmann mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser gesprochen.