Wie steht's um den Feldhasen?

Dem Osterhasen geht es ziemlich gut, das bemerkt in diesen Tagen wahrscheinlich Jeder: Er ist dauerpräsent, sein Lebensraum groß und unbegrenzt. Eine gefährdete Art? Wohl eher nicht… Allerdings gilt das nur für die Schoko- und Deko-Variante. Ganz anders die Situation bei seinem natürlichen Vorbild, dem Feldhasen. Für ihn sind die Bedingungen in unserer modernen Kulturlandschaft in den letzten Jahrzehnten immer schwieriger geworden. Was das für den Bestand der Tiere heißt, dazu ein Gespräch mit dem Wildbiologen Andreas Kinser von der Deutschen Wildtier Stiftung.

Außerdem geht es um die Folgen des Klimawandels für die Arktis, um den Verkaufsstart für das Deutschland-Ticket und um die Frage, warum gefärbte Eier aus dem Handel fast immer aus Bodenhaltung stammen.

Das Umweltmagazin mit Dominik Bartoschek, 06.04.2023