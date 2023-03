per Mail teilen

Tausenden mittelständischen Unternehmen in Deutschland droht ohne Nachfolger das Aus ++ EU-Ministerrat beschließt das Ende für Verbrenner-Motoren ++ Die Schufa speichert Datensätze ab sofort nur noch sechs Monate statt drei Jahre ++ Trotz weniger Anmeldungen in Deutschland: Rekord bei Patenten in Europa ++ Unternehmen im Land haben Probleme mit dem neuen Lieferkettengesetz ++ Der DAX schwächelt, vor allem Immobilienwerte verlieren stark