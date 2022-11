Weihnachtsplätzchen backen – aber bitte nachhaltig!

per Mail teilen

Nur noch wenige Wochen bis Weihnachten – es wird Zeit, die Backutensilien hervorzuholen. Plätzchenbacken – aber bitte nachhaltig. SWR Nachhaltigkeitsexpertin Katharina Schickling hat die Tipps: "Idealerweise kommen Mehl und Eier aus der Region, am besten von den großen deutschen Bioverbänden, also Demeter, Bioland oder Naturland." Bio ist nach Auskunft Schicklings auch bei Nüssen besonders wichtig, "weil gerade Nüsse oft im Anbau ganz hoch pestizidbelastet sind." Was von Fair Trade-Backzutaten zu halten ist, unter anderem darüber hat die Buchautorin Katharina Schickling mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel gesprochen.