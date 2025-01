Was kommt mit Trump 2.0 auf die deutsche Wirtschaft zu?

per Mail teilen

Es sind nur noch wenige Tage, dann ist Donald Trump wieder US-Präsident. Deshalb schauen wir diese Woche jeden Tag in SWR Aktuell, was Trumps zweite Amtszeit bedeutet. Heute geht es um die Wirtschaft.

Trump könnte schon kurz nach seiner Amtseinführung Entscheidungen treffen, die die deutsche Wirtschaft hart treffen. Er hat wiederholt mit Strafzöllen gedroht, um die amerikanischen Unternehmen und die US-Wirtschaft zu stärken. So sollen Waren aus China mit 60 Prozent Einfuhrzoll belegt werden, Produkte aus der EU mit 20 Prozent. Auch Mexiko soll es treffen. Bislang waren das Drohungen, die allerdings jetzt bald Realität werden könnten. Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit SWR-Wirtschaftsredakteur Christof Gaißmayer gesprochen.