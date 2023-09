Viele EU-Kommissare geben auf- was steckt dahinter?

Viele Spitzenkräfte bei der EU verlassen gerade ihren Posten: In den letzten vier Monaten waren es gleich drei – nämlich Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, Innovations- und Forschungskommissarin Mariya Gabriel und Klimaschutzkommissar und Vizepräsident Frans Timmermans. Und es gibt Spekulationen, dass die heutige Rede zur Lage der Europäischen Union von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre letzte sein könnte. Denn bisher hat von der Leyen nicht gesagt, ob sie weitermachen will. Was steckt hinter der „Fluchtbewegung“ aus der EU-Kommission Einschätzungen von Linn Selle, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.