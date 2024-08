Verkürzte Öffnungszeiten: Freibädern fehlt Personal

Große Ferien, Sommerhitze – und das Freibad öffnet erst um 13 Uhr: Wegen Personalmangels haben viele Schwimmbäder ihre Öffnungszeiten eingeschränkt – sehr zum Ärger der Badegäste. Edgar Koslowski ist Vorsitzender des baden-württembergischen Landesverbandes Deutscher Schwimmmeister e. V. Er sagt in SWR Aktuell: "Als ich ein Kind war, haben die Bäder um 9 Uhr morgens aufgemacht und erst um 20 Uhr geschlossen. Aber heute sind die Öffnungszeiten viel kürzer. Das liegt am Personalmangel, aber auch an den Arbeitszeitbestimmungen." Denn die Rechtslage in Deutschland erlaubt maximal zehn Arbeitsstunden am Tag. "Und in dem Bereich müssen wir uns bewegen. Wenn ich länger aufhabe, brauche ich mehr Personal." Und das haben die meisten Kommunen nicht. Was die Betreiber unternehmen können, um den Badegästen trotzdem so lange Öffnungszeiten wie möglich zu bieten, darüber hat Edgar Koslowski mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.