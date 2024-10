Das deutsch-amerikanische Zusammenleben lässt sich kaum irgendwo besser erfahren als in Ramstein-Miesenbach in Rheinland-Pfalz. Hier auf der US-Air Base leben und arbeiten Militärangehörige aus den USA.

Rund 50.000 US-Soldaten und deren Familien leben in der Region. "Für die meisten ist unsere Heimat auch ihr home far away from home", sagt Ralf Hechler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Für ihn sind die US-Bürger in Deutschland nicht wegzudenken. Seit 1952 leben und prägen sie die Region. Man treffe sich im Sportverein oder beim Einkaufen. "Sie sind Teil des täglichen Lebens, sie sind Nachbarn und Freunde", so Hechler. Deshalb findet auch einmal im Jahr in Ramstein-Miesenbach ein deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest statt.

Harris oder Trump? - Von Wahlkampf ist im Ramstein nichts zu spüren

Politische Einstellungen spielten laut dem Bürgermeister eher selten eine Rolle. "Die Amerikaner sind politisch sehr zurückhaltend, sie verhalten sich als Militärangehörige neutral." Als Ex-US-Präsident Trump in seiner Amtszeit einen Abzug der US-Streitkräfte aus Deutschland ins Spiel brachte, gab es allerding in Ramstein-Miesenbach einen großen Aufschrei.

Warum diese Frage nicht zwangsläufig davon abhängt, ob der Republikaner Donald Trump oder die Demokratin Kamala Harris die Präsidentschaftswahl in den USA gewinnt, erklärt Ralf Hechler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.