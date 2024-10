Lehramtsstudent Ken Fischer: „Inklusion läuft an US-Schulen besser“

Wenn sich Deutsche und Amerikaner zum ersten Mal persönlich kennenlernen, geschieht das oft im Rahmen eines Austauschprogramms. Ken Fischer studiert an der Technischen Universität in Landau Lehramt und ist seit kurzem von seinem Austausch im US-Bundesstaat Pennsylvania zurück. An einer Highschool durfte er den Schulalltag erleben. "Der Inklusionsgedanke in der Schule hat mich am meisten beeindruckt", sagt Ken Fischer. "Schüler mit egal welchen Einschränkungen wurden in den Schulalltag integriert". An der Schule sei es gelungen, Barrieren zwischen Menschen mit und ohne Handicap gering zu halten, so Fischer. Davon könnten deutsche Schulen lernen.

Er sei auch außerhalb der Highschool mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen, berichtet Fischer, Politik habe dabei selten eine Rolle gespielt.

Wie die Schüler auf den deutschen Nachwuchslehrer reagiert haben, erzählt Ken Fischer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.