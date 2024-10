Warum American Football in Deutschland boomt

Wenig verbindet mehr als der Sport. Während in Deutschland Fußball der Mannschaftssport Nummer Eins ist, steht in den USA American Football ganz oben auf der Liste. Und das Interesse daran steigt auch bei uns. Fans versammeln sich nachts vor dem Fernseher, um den Super Bowl live zu schauen – das Endspiel der Meisterschaftssaison in der US-amerikanischen National Football League. Und auch auf deutschen Sportplätzen wird immer öfter American Football gespielt – in Stuttgart zum Beispiel bei "Stuttgart Surge". Das Team spielt in der European League – die Spieler sind überwiegend Deutsche. Trainiert werden sie von dem US-Amerikaner Jordan Neuman. Er sagt über die wachsende Popularität des Sports in Deutschland: "Ich bin seit 2005 in Deutschland und es ist kein Vergleich, wie viele Zuschauer wir heute haben, im Vergleich zu damals." Im Gespräch mit SWR-Moderator Andreas Fischer hat Head Coach Jordan Neuman erklärt, worin er den Grund für die Begeisterung der Deutschen sieht.