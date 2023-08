Unwetter in Österreich: Hat sich die Lage in der Steiermark entspannt?

Seit Tagen kämpfen Menschen in Slowenien mit den Folgen von Unwetter und Überschwemmungen- und nun hat es auch in Österreich ungewöhnlich viel geregnet. In einigen Regionen von Kärnten und der Steiermark kam von Donnerstag bis gestern früh mehr Wasser vom Himmel herunter als durchschnittlich im gesamten August. 300 Menschen in den beiden österreichischen Bundesländern mussten ihre Wohnungen verlassen, weil die Gefahr von Erdrutschen bestand. Inzwischen hat sich das Wetter beruhigt - doch eine komplette Entwarnung wollen die Behörden noch nicht geben. Wie die Situation gerade ist, erklärt Klaus Steinwendter, Bezirkskommandant beim Roten Kreuz in Leibnitz, im Gespräch mit Jonathan Hadem.