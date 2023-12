UN-Klimakonferenz - Die wichtigste COP seit langem?

Sie ist so groß wie noch nie, aber wird sie auch erfolgreich? Auf der 28. UN-Klimakonferenz (COP28) in Dubai stehen viele Themen auf der Agenda, wie etwa der Ausbau der Erneuerbaren Energien oder die Anpassung der Gesundheitssysteme an den Klimawandel. Die große Frage am Ende wird aber sein: Wird hier beschlossen, dass die Welt verbindlich aus Kohle, Öl und Gas aussteigt? Werner ist vor Ort und diskutiert mit Tobi über die wichtigsten Themen. Außerdem sprechen die beiden über den Sinn von Klimakonferenzen und ob die Ergebnisse im Verhältnis zur Veranstaltung stehen.

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.