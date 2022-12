Umgang mit rechter Hetze nach Gewalttat: Was Illerkirchberg von Kandel lernen könnte

Nach dem tödlichen Angriff auf ein 14-jähriges Mädchen in Illerkirchberg bei Ulm ist das passiert, was oft passiert, wenn der mutmaßliche Täter einen Migrationshintergrund hat: Rechte Gruppierungen hetzen gegen Zuwanderung und Flüchtlinge. Vor dem Rathaus in Illerkirchberg sind Menschen aufmarschiert, die offenbar Anhänger der rechtsradikalen "Identitären Bewegung" sind - diese Gruppe wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ähnliches hat vor 5 Jahren die Stadt Kandel in der Südpfalz erlebt. Nachdem die 15-jährige Mia in einem Drogeriemarkt erstochen wurde, kam es wochenlang zu Demonstrationen und Aufmärschen rechter Gruppen. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit dem heutigen Bürgermeister von Kandel, Michael Niedermeier, gesprochen und den CDU-Politiker gefragt, wie Kandel damals mit der Entwicklung umgegangen ist.