Trotz AfD-Aufforderung: Junge Union schließt Zusammenarbeit weiter aus

Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen können beide Ministerpräsidenten weiter regieren. Vor allem die hessische CDU freut sich über ein gutes Ergebnis. Trotzdem hat die Wahl etwas verändert. Die AfD ist endgültig im Westen angekommen. Aus der Parteispitze kam am Sonntag mehrfach die Aufforderung an die Union zur Zusammenarbeit. AfD-Parteichefin Alice Weidel warf der Union vor, undemokratisch zu sein, wenn sie eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließe und von einer "Brandmauer" nach rechts spreche. Wie hält es also die Union in Zukunft mit der AfD? Darüber hat Florian Hummel, Vorsitzender der Jungen Union in Baden-Württemberg, mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesprochen.