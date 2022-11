Trinkwasserspeicher Bodensee: Versorgung gesichert?

per Mail teilen

Trockenheit und Dürre nehmen durch den Klimawandel weiter zu. In vielen Regionen der Erde wirkt sich das längst auf die Trinkwasser-Versorgung aus. Auch Süd-Europa ist mittlerweile betroffen.

Und wie steht es um unsere großen Trinkwasser-Vorräte, wie den Bodensee, der vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg versorgt? Teurer wird das Bodenseewasser schon, um 15 Cent pro Kubikmeter ab dem kommenden Jahr. Geht das so weiter und wird das Wasser bald knapp? SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch fragt bei der Bodensee-Wasserversorgung nach und spricht mit Christoph Jeromin, dem Technischen Geschäftsführer.