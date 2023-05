Tourismus in Deutschland: Händeringend auf der Suche nach Personal

per Mail teilen

Rechtzeitig zu Beginn der Urlaubssaison findet in Berlin ein hochkarätig besetzter Tourismus-Gipfel statt. Die Gespräche im Berliner Nobel-Hotel Adlon - unter anderen mit drei Bundesministern - sollen die Probleme der krisengeschüttelten Branche in den Blick nehmen. Das sei auch dringend nötig, findet der Geschäftsführer der Tourismus Marketing Gesellschaft Baden-Württemberg, Andreas Braun, im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Vor allem der Personalmangel mache Hotels, Gaststätten und Busunternehmen zu schaffen. Die Konsequenzen seien verkürzte Öffnungszeiten oder komplette Schließungen. Wie sich der Tourismus-Experte die Zukunft vorstellt und welche Hotels in Baden-Württemberg schon jetzt als leuchtende Beispiele für den Tourismus der Zukunft gelten, hören Sie im Audio.