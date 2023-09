Tipps und Tricks zum Versorgungsausgleich nach der Scheidung

In einer perfekten Welt hält die Liebe ewig - in der Realität sieht das leider nicht immer so aus. Und wenn es erstmal zur Scheidung gekommen ist, ist das große Thema oft: Geld. Es geht um Unterhalt und Zugewinnausgleich. An die Rentenansprüche denken nur wenige sofort, weil keiner direkt an den anderen etwas zahlen muss. Aber eine gerechte Aufteilung der Rentenanteile ist wichtig, um Altersarmut zu verhindern - und dafür gibt es den Versorgungsausgleich. Wie genau der funktioniert, erklärt die Rechtsexpertin beim Geld-Ratgeber "Finanztip", Britta Schön, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.