Weihnachten steht vor der Tür. Geschenke werden gekauft und Einkaufslisten geschrieben. Bei vielen Menschen kommen an Weihnachten die Klassiker auf den Tisch, zum Beispiel Kartoffelsalat mit Würstchen oder Gänsebraten. Es soll aber, wenn möglich, nicht so teuer werden. Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt, dass jede und jeder Zweite in Deutschland beim Weihnachtsessen Geld sparen möchte. Wie das geht, erklärt die Ernährungsexpertin Francisca Dohm im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.